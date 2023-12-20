الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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سياسي

محمد بدراوي يثمن استقبال الرئيس السيسي منافسيه في الانتخابات الرئاسية

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي عوض

ثمن النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية النبيل والديمقراطي باستقباله بمقر الرئاسة   للمرشحين  ممن نافسوه في الانتخابات الرئاسية 2024 وهم فريد زهران، والمهندس حازم عمر، والدكتور عبدالسند يمامة.

العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري

وقال بدراوي إن موقف الرئيس السيسي أرسى العديد من المبادئ المهمة أهمها الاحترام المتبادل لكل من شارك في هذا العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري والواجب الوطني المهم، وأضاف على الرغم من الفوارق الكبيرة جدا في عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس السيسي 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، أي بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، حيث بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج، 44 مليون و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين والبالغ عددهم  67 مليون و22 ألف و437.

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ضرب المثل والقددوة

وأضاف بدراوي الي ان الرئيس السيسي بمقابلة المرشحين المنافسين له ضرب المثل والقددوة وتعامل طبقا لمبادئ الفارس النبيل ومن خلال منظومة القيم الجميلة والتي ترسل العديد من الرسائل المهمة وأهمها القدوة والمثل للأجيال القادمة، حيث سن الرئيس سنة حميدة للجميع فعلي الرغم من أن تلك الانتخابات على أرفع منصب إلا أن الرئيس ضرب المثل والقدوة للجميع وأن المنافسة في اطار انتخابي وان الجميع خرج من تلك الانتخابات فائزا وعلى رأسهم الشعب المصري الذي ضرب أروع الأمثال في حب الوطن وبعث رسالة للعالم أجمع بانه يقف خلف قيادته السياسية في ظل ظروف وأخطار تحاك لهذا الوطن  سواء في الميط العالمي او الإقليمي واهمها ما يجري على الحدود الشرقية لمصر واعتداءات الكيان الصهيوني علي أهلنا بقطاع غزة  والعمل علي تهجيرهم قسريا وتنفيذ مخططاتهم  وهو ما تقف القيادة السياسية له بالمرصاد وافشال تلك المخططات.

وقدم بدراوي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعلان فوزه رسميا، وطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات.

عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024

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