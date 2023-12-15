الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوطنية للانتخابات: لا طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أي طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وقالت إن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كل المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وأكدت أنه في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل والموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

الأكثر قراءة

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مباراة اتحاد جدة

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

وعود الخطيب للاعبى الأهلى فى حال الفوز على اتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

تقرير بريطانى: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأى محاولة أمريكية لوقف الحرب فى غزة

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا