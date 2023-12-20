الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 23 تقريراً من التقارير التي أعدتها لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن بعض الخدمات العامة أو الاقتراحات المقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وجاءت تلك التقارير كما يلي:

  
1. السيد العضو/ أشرف الشبراوي، بشأن تغطية جزء من ترعة الزوات من أمام كوبري مستشفي بني عبيد التخصصي ومجلس مدينة بني عبيد حتي كوبري وسط البلد لإنشاء موقف سيارات، وحديقة أطفال – محافظة الدقهلية.   
2. السيد العضو/ مجدي الأمير، بشأن ترميم وصيانة كوبري المعلمين التابع لوزارة الموارد المائية والري بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.  

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3. السيدة العضو/ نرمين بدراوي، بشأن ردم جزء من مصرف ترسا الكنيسة امتداد شارع بدوي الحداد – بمركز أبو النمرس – محافظة الجيزة.
4. السيد العضو/ عبد الباقي تركيا، بشأن ترميم وصيانة كوبري عزبة فودة حبيب علي مصرف سنتماي – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.
5. السيد العضو/ أحمد الشيشيني، بشأن إنشاء كوبري مشاة يربط قرية مليحة بالعزب التابعة لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

رصف الطريق الدائرى الغربى


6. السيدة العضو/ هالة أبو السعد، بشأن رصف الطريق الدائرى الغربى بمركز فوة المسمى بطريق (ترعة الفرخة) – محافظة كفر الشيخ.
7. السيد العضو / أسامة عبد العاطى، بشأن إدراج إنشاء مدرسة جميل سيد أحمد الثانوى، بخطة الإنشاء لهيئة الأبنية التعليمية – بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
8. السيد العضو/ مكرم رضوان، بشأن مبنى للمدرسة الدولية بمدينة دكرنس – محافظة الدقهلية.
9. السيدة العضو/ نسرين عمر، بشأن الاستفادة من الأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفنى كحاضنات أعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
10. السيد العضو/ سامى كامل، بشأن إضافة وإنشاء كلية الهندسة بجامعة العريش – محافظة شمال سيناء.
11. السيد العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع علي الغفير أبار الملك التابع لقرية نيدة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
12. السيد العضو/ حاتم عبد العزيز، بشأن إنشاء مكتب بريد الفواقسة علي قطعة الأرض المتبرع بها للهيئة القومية للبريد – مركز ههيا – محافظة الشرقية.
13. السيدة العضو/ فايزة صالح، بشأن إنشاء مكتبي بريد بقريتى ( كفر السابي – كفر خضير) مركز شبراخيت– محافظة البحيرة.
14. السيد العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية سنبخت – مركز أجا – محافظة الدقهلية.
15. السيد العضو/ علاء سليمان، بشأن توفير المستلزمات الطبية والأدوية فى مستشفيات جامعة أسيوط ومعهد الأورام بأسيوط – محافظة أسيوط.
16. السيد العضو/ أبانوب عزت، بشأن إنشاء مبني جديد بمستشفى الرمد للعيون بحى الساحل - محافظة القاهرة.
17. السيدة العضو/ راوية مختار، بشأن توفير جهاز قسطرة بمستشفى كفر الدوار العام – محافظة البحيرة.
18. السيد العضو/ أسامة عبد العاطى، بشأن رفع كفاءة وصيانة وحدة طب الأسرة بقرية منشأة صبرى أبو علم – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.
19. السيدة العضو/ ميرفت عازر، بشأن عمل مكتب خدمة مواطنين تابع لهيئة التأمين الصحى بميت غمر – محافظة الدقهلية لاستخراج الوثائق الإلكترونية للمرضى.
20. السيد العضو/ محمد طايع سعد، بشأن إحلال وتجديد مستشفى نقادة المركزى – مركز نقادة – محافظة قنا.
21. السيد العضو/ أحمد العرجاوي، بشأن إنشاء مجمعات طبية لعلاج حالات قوائم الإنتظار في (جراحات القلب - جراحات المفاصل وخلافة)، أو الإستعانة بالقطاع الخاص عن طريق هيئة الشراء الموحد في هذا المجال.
22. السيد العضو/ محمد طلبه، بشأن توفير طبيب بشرى من أبناء القنطرة شرق للعمل تحت إشراف مكتب الصحة المختار بمركز القنطرة شرق – محافظة الإسماعيلية.
23. السيد العضو/ عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء معدية على ترعة الإبراهيمية قرية قمن العروس - مركز الواسطى – محافظة بنى سويف.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لجنة الاقتراحات والشكاوي للحكومة

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