6 مصابين فى حادث تصادم بالشرقية

أُصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الإقليمي بنها- السعديين أمام قرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبيَّن من التحريات الأولية حدوث إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الإقليمي بنها- السعديين أمام قرية بني صالح بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ورفع آثار الحادث.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.