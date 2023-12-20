الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الإقليمي بنها- السعديين أمام قرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبيَّن من التحريات الأولية حدوث إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الإقليمي بنها- السعديين أمام قرية بني صالح بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ورفع آثار الحادث.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الشرقية قرية بني صالح حادث تصادم كدمات وجروح الطريق الإقليمي

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