الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك
الزمالك

تصدر تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي، في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2023/2024)، كافة محركات البحث جوجل مؤخرا.

تشكيل الزمالك المتوقع

واستقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في رابع جولات مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة أمام ساجرادا الأنجولي بتشكيل مكون من..

  • حراسة المرمى.. محمد عواد.
  • خط الدفاع.. حمزة المثلوني – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد.
  • خط الوسط..عمر جابر – محمد أشرف روقا – نبيل عماد دونجا – محمد عبد الشافي.
  • خط الهجوم..أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – سيف الجزيري.

طاقم حكام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي 

يقود مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في رابع جولات دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، طاقم تحكيم مكون عيسى سي حكما للساحة، ويعاونه الحاجي ماليك سامبا حكم مساعد أول ونوح بانجورا حكم مساعد ثان، والحكم الرابع أدلبرت ضيوف.

واختار «كاف»، الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي مراقبا للمباراة، والكاميروني رفائيل ديفين مراقبا للحكام.

الزمالك يواجه ساجرادا الأنجولي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

إعلامى يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

سر حضور مدرب الزمالك السابق مباراة السيتي وأوراوا في مونديال الأندية

تقرير سعودي: الشباب يستعد لتقديم عرض رسمي كبير لضم "زيزو" من الزمالك

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية 

  • حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.
  • خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.
  • خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".
  • خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، المقرر إقامتها على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

وتنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

الزمالك الكونفيدرالية ساجرادا الانجولي مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية تشكيل الزمالك المتوقع تشكيل الزمالك المتوقع ضد ساجرادا الأنجولي تشكيل الزمالك المتوقع ضد ساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية تشكيل الزمالك المتوقع ضد ساجرادا بمجموعات الكونفيدرالية مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي مباراة الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يواجه ساجرادا الأنجولي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك بزيه التقليدى أمام ساجرادا بالكونفدرالية

الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة ساجرادا بالكونفيدرالية.. وسليمان: ثقتنا كبيرة فى اللاعبين

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

حبس "تيك توكر" من أكتوبر بتهمة "فيديوهات فاضحة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس