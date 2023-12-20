تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية الإفريقية

تصدر تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي، في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2023/2024)، كافة محركات البحث جوجل مؤخرا.

تشكيل الزمالك المتوقع

واستقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في رابع جولات مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة أمام ساجرادا الأنجولي بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. محمد عواد.

خط الدفاع.. حمزة المثلوني – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد.

خط الوسط..عمر جابر – محمد أشرف روقا – نبيل عماد دونجا – محمد عبد الشافي.

خط الهجوم..أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – سيف الجزيري.

طاقم حكام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

يقود مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في رابع جولات دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، طاقم تحكيم مكون عيسى سي حكما للساحة، ويعاونه الحاجي ماليك سامبا حكم مساعد أول ونوح بانجورا حكم مساعد ثان، والحكم الرابع أدلبرت ضيوف.

واختار «كاف»، الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي مراقبا للمباراة، والكاميروني رفائيل ديفين مراقبا للحكام.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، المقرر إقامتها على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

وتنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.