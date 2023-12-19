الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة ساجرادا بالكونفيدرالية.. وسليمان: ثقتنا كبيرة فى اللاعبين

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية في مواجهة قوية وصعبة على الفريقين وسط قوة الفريق الأنجولي؛ باعتباره المرشح الأول مع الزمالك للتأهل من تلك المجموعة ورغبته في تعويض النتائج السلبية التي حققها في الدور الأول لدور المجموعات.

ويضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال اللمسات النهائية على تشكيلته في ضوء مران اليوم وطريقة اللعب التي سيعتمد عليها في مواجهة الغد، وعكف المدير الفني على دراسة الفريق الأنجولي بشكل جيد ومشاهدة مباراة الذهاب أكثر من مرة لوضع يده على نقاط القوة والضعف بين صفوف المنافس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

أحمد سليمان: ثقتنا كبيرة فى لاعبى الزمالك

وأكد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة على ثقته الكاملة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة ساجرادا، مشيرًا إلى أن الإدارة حرصت على تذليل كل العقبات أمام اللاعبين قبل اللقاء ودعم الجهاز الفني.

وأوضح أن الخسارة من المصري البورسعيدي في الجولة الماضية لن تؤثر على اللاعبين وأن الفريق لديه عناصر خبرة كبيرة قادرة على تجاوز تلك الخسارة وإعادة لم شمل الفريق بشكل سريع من أجل تحقيق الانتصار.

وأشار إلى أن الإدارة تتحرك بقوة لحل أزمة القيد في الوقت الحالي ومحاولة الوصول لاتفاق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، موضحًا أن المجلس يحاول حل كل المشاكل الموجودة ودعم الفريق بشتى الطرق.