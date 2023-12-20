اليوم.. نظر دعوى تعويض أحمد الفيشاوى ضد شركة إنتاج عربية

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة دعوى تعويض الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، ضد شركة إنتاج عربية بسبب فيلم “ورد ريحان”- اسم مبدئي، بسبب عدم التزامها بدفع باقي المستحقات المالية، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية.

وطالبت الدعوى بتعويض 3 ملايين جنيه ضد الممثل القانوني لشركة إنتاج عربية، للإخلال بالتعاقد الفني وعدم دفع مستحقاته المالية الأخيرة التي تصل لمليون جنيه عن فيلم انتهى من تصويره.

وتضمنت الدعوى أنه بموجب عقد اتفاق بين الطرفين وقع المدعي مع الشركة المدعي عليها العام الماضي، ممثلة في “هاني. و”، على إنتاج فيلم سينمائي باسم مؤقت “ورد ريحان”، وكان يقوم المدعي بدور البطولة بشخصية زين، على أن يبدأ التصوير وينتهي خلال 4 أسابيع من بداية التصوير الفعلي للفيلم بموجب البند الرابع من عقد الاتفاق، وتعهد المدعي عليه بأن يدفع الأتعاب البالغ مجملها أربعة ملايين جنيه على دفعات آخرها مبلغ مليون جنيه مصري تدفع آخر يوم تصوير وذلك بعد أن يقوم المدعي بخصم مبلغ 5% تحت حساب الضريبة.