الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تجديد تكليف محمد صبري مديرا للمستشفيات الجامعية بالمنوفية

دكتور أحمد فهيم منصور
دكتور أحمد فهيم منصور

أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، قرارا بتجديد تكليف الدكتور محمد صبري عمار قائما بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، كما وافق على المقترح من الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بشأن تشكيل فريق إدارة المستشفيات الجامعية خلال الفترة المقبلة.


واجتمع الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالتشكيل الجديد لفريق إدارة مستشفيات جامعة المنوفية وذلك بعد صدور قرار رئيس الجامعة بتعيين الدكتور محمد صبري عمار قائمًا بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وجاء تشكيل إدارة المستشفيات الجامعية على النحو التالي:-


الدكتور أحمد صبري الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية ونائبًا للمدير التنفيذي للشئون الإدارية والمشرف على المستشفى الرئيسي، الدكتور أحمد سعيد فهيم - نائب للمدير التنفيذي للشئون الفنية ومديرًا للمستشفى التخصصي والعلاج الفندقي والمشرف علي مستشفى الطوارئ.

 

 

كما تم تكليف الدكتورة هاجر عبدالمجيد العجيزي مديرًا لمستشفى علاج الأورام، الدكتور فؤاد محمد زناتي، مدير عام الخدمات الطبية، الدكتور هيثم رضا بدر مديرًا للعيادات الخارجية، الدكتور آثار فكري لاشين مديرًا لمستشفى الطوارئ، الدكتور أحمد فاروق سعد مديرًا لمستشفى منشأة سلطان.

 

وبدأ الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتوجيه الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد علي دعمه المستمر لكلية الطب والمستشفيات الجامعية، ثم وجه التهنئة والترحيب بالتشكل الجديد لفريق إدارة مستشفيات جامعة المنوفية سائلًا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع في تأدية المهام المكلفين بها للارتقاء بالخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية للمرضى المترددين عليها.

 

كما توجه عميد الكلية بالشكر والتقدير للدكتور سامي الدحدوح على كل ما قدمه من جهد وعمل خلال فترة عمله السابقة في إدارة المسشفيات الجامعية.

 

وناقش عميد الكلية مع الحضور خطة العمل خلال الفترة المقبلة وتوزيع المهام والأدوار علي فريق الإدارة، وأكد سيادته على ضرورة التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق الهدف والإرتقاء بالمستشفيات الجامعية.

 

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