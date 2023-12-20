الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

7 فواكه مذهلة لإنقاص الوزن والهضم في الشتاء.. اعرفها

فواكه
فواكه

 فصل الشتاء فرصة مثالية للتخلص من تلك الكيلوجرامات المزعجة، حيث تتسارع عملية التمثيل الغذائي خلال الفصل بشكل طبيعي مما يسمح للشخص بحرق المزيد من السعرات الحرارية، على عكس فصل الصيف المتعرق، يمكنك ممارسة الرياضة لفترة أطول في الشتاء وهذا يمكن أن يعمل لصالح أهدافك في فقدان الوزن. 

ومع ذلك، يمكن للطقس البارد أيضًا أن يجعلك خاملًا وتنغمس في تناول الأطعمة المريحة ذات السعرات الحرارية العالية، إن إضافة الأطعمة المناسبة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يبقيك ممتلئًا وينشطك أيضًا، لذا يعد تناول الفواكه طريقة لذيذة وصحية لإضافة الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية التي تحتاجها بشدة إلى نظامك الغذائي. كونها خيارًا للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية، يمكن للفواكه أن تساعد في إشباع الرغبة الشديدة في تناول الطعام ودعم رحلة إنقاص الوزن. تعتبر الفواكه مخزنًا لمضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز المناعة ضد أمراض الشتاء. 

 

 أفضل الفواكه لفقدان الوزن خلال فصل الشتاء

1. التفاح

التفاح عبارة عن فواكه متعددة الاستخدامات وغنية بالألياف يمكن أن تساعد على الهضم وتعزز الشعور بالامتلاء. حلاوتها الطبيعية ترضي الرغبة الشديدة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة لأولئك الذين يراقبون وزنهم. استمتع بعصير الفواكه، أو أضفها إلى سلطتك، أو قم بإقرانها بزبدة الفول السوداني للحصول على وجبة خفيفة مرضية.

 

2. التوت

التوت المليء بمضادات الأكسدة، مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت، ليس لذيذًا فحسب، بل منخفض السعرات الحرارية أيضًا. يمكن إضافة هذه الفاكهة إلى الزبادي أو السلطات أو الاستمتاع بها بمفردها للحصول على وجبة مرضية وخالية من الشعور بالذنب. التوت مخزن للمواد الغذائية والمواد الكيميائية النباتية، فهو يعزز الصحة ويمنع الأمراض المزمنة المختلفة.

 

3. الكمثرى

يحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساهم في تحسين عملية الهضم ويساعد في التحكم في الشهية. إن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد المهتمين بالوزن والذين يتطلعون إلى الحفاظ على توازن صحي في نظامهم الغذائي.

4. الجريب فروت

يشتهر الجريب فروت بخصائصه المعززة لعملية التمثيل الغذائي، وهو خيار ممتاز لأولئك الذين يركزون على فقدان الوزن. مزيجه الفريد من الإنزيمات ومضادات الأكسدة قد يساعد في تقليل مستويات الأنسولين ويشجع الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر.

5. البرتقال

البرتقال غني بفيتامين C والألياف، وهو ليس منعشًا فحسب، بل يساهم أيضًا في رحلة فقدان الوزن الصحي. يساعد محتوى الألياف في عملية الهضم، بينما يدعم فيتامين C جهاز المناعة خلال أشهر الشتاء.

6. الكيوي

الكيوي مليء بالعناصر الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية، وهو مصدر قوي لفيتامين C وفيتامين K والألياف الغذائية. يضيف لحمها الأخضر النابض بالحياة لمسة من النكهة إلى السلطات والوجبات الخفيفة دون المساس بالأهداف الصحية.

7. الرمان

يوفر الرمان، المليء بمضادات الأكسدة، نكهة حلوة ومنعشة مع دعم جهود فقدان الوزن. يمكن رش البذور على السلطات أو الاستمتاع بها بمفردها للحصول على وجبة خفيفة مغذية ومرضية.

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