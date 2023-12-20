مدير مستشفيات القناة: تطوير مركز علاج الأورام يشمل رفع كفاءة البنية التحتية

تفقد الدكتور أحمد أنور عبد الغني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمركز علاج الأورام بالمستشفى الجامعي ضمن خطة التطوير الشاملة للمستشفيات الجامعية.

الجولة بحضور الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية ومسؤولي الشركة المختصة بأعمال التطوير.

وقال الدكتور أحمد أنور، إن أعمال التطوير بالمركز تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعنصر البشري والأجهزة الطبية، مؤكدًا حرصه الشديد على المتابعة الدقيقة ميدانيًا لمراحل رفع كفاءة البنية التحتية للمركز وفق معايير وأكواد تشغيلية وإنشائية طبقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام وتوفير بيئة صحية ونفسية تؤهل المريض لاجتياز مراحل العلاج والوصول لمرحلة الشفاء التام.

10 ميداليات لطلاب جامعة القناة بلقاء بارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية

وعلى الجانب الآخر، قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لطلاب الجامعة الفائزين في لقاء بارالمبياد الجامعات المصرية، والذي اختتمت فعالياته في الأول من ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

واستطاع أبطال الجامعة من ذوي الهمم الفوز بعشرة ميداليات.

24 جامعة بارالمبياد الجامعات المصرية

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اللقاء شارك به 24 جامعة، بإجمالي 600 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى هيئة الإشراف من الوزارة والمديرية والجامعات.

وأضاف عبد النعيم أن المسابقات شملت ألعاب (تنس الطاولة - رفع الأثقال - كرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - ألعاب القوى) في إعاقات (حركي، ذهني، كف بصري، قصر القامة) للبنين والبنات.

فيما أوضح الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن البطولة نظمتها الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

كما أكد الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، أن اللقاء أقيم خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير.

نظم للمشاركة الطلابية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف عبدالله عامر، مدير عام الإدارة، والكابتن محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.