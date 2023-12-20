الإمارات الأولى عالميا فى سرعات الجيل الخامس خلال الربع الثالث من 2023

أكدت أوكلا العالمية المتخصصة في قياس سرعة الإنترنت ، في تقرير عن تحليل الأداء الحالي للشبكات العالمية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يقارن التغييرات التي تحدث في أداء شبكات الجيل الخامس خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، ويحدد أفضل 10 دول أداءً، ويستعرض مدى رضا العملاء عن شبكات الجيل الخامس.

وكشفت شركة أوكلا العالمية من خلال سؤال لـ"الدستور" عن متوسط سرعات تنزيل شبكات الجيل الخامس عالميًا أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول عالميًا في متوسط سرعات تنزيل لشبكة الجيل الخامس بواقع 592.01 ميجابت في الثانية خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ ( يوليو - سبتمبر ٢٠٢٣) لتتخطي كوريا الجنوبية، والتي جاءت في المرتبة الثانية بسرعات تنزيل بنحو 507.59 ميجابت في الثانية.

وأضاف التقرير، أن الدول العشر الأولى في أداء شبكات الجيل الخامس شهدت تغيرات ملحوظة، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، متجاوزة كوريا الجنوبية، وأظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 14% في متوسط ​​سرعة تنزيل شبكات الجيل الخامس.

تحسين سرعة التنزيل العالمية 5G

شهد متوسط ​​سرعة التنزيل العالمية لشبكة 5G زيادة كبيرة بنسبة 20% في الربع الثالث من عام 2023، حيث وصل إلى 203.04 ميجابت في الثانية، مقارنة بـ 168.27 ميجابت في الثانية في الربع الثالث من عام 2022.

وتتصدر الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ قائمة الدول الثابتة.



في سياق متصل، كشفت أوكلا العالمية أن مصر احتلت المركز الأول بالقارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت، خلال شهر أكتوبر 2023.

وبحسب مؤشر أوكلا، احتلت مصر المركز الأول في سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بدول إفريقيا والـ 83 عالميًا بأداء 61.22 ميجابايت في الثانية؛ تليها دولة كوت ديفوار التي سجلت المركز الثاني في إفريقيا والـ85 عالميًا بأداء 60 ميجابايت في الثانية.

مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت

كما سجلت جمهورية موريشيوس، المركز الثالث في سرعة الإنترنت الثابت بإفريقيا والـ96 عالميًا، بأداء 50.13 ميجابايت في الثانية، تليها في المركز الرابع دولة بوركينا فاسو التي احتلت المركز الرابع في إفريقيا والـ 103 عالميًا بأداء 43.30 ميجابايت في الثانية.

في حين جاء في المركز الخامس بين الدول التي حققت أعلى معدل في سرعة الإنترنت الثابت بقارة إفريقيا، الكونغو، واحتلت الـ 105 عالميًا بأداء 41.42 ميجابايت في الثانية، تلتها جمهورية مالطا، فهي جغرافيًا ضمن قارة أفريقيا واحتلت المركز الـ40 عالميًا بين في أعلى سرعة للإنترنت الثابت.

وجاءت سنغافورة الأولى عالميًا 264 بسرعة تصل ميجا بايت في الثانية، وهونج كونج بسرعة تصل 263 ميجا بايت في الثانية، وشيلي الثالثة عالميًا، في حين احتلت دولة الإمارات الرابعة عالميًا بسرعة 235.75 ميجا بايت الثانية، تلتها الصين الخامسة عالميًا بسرعة 230 ميجا بايت في الثانية.