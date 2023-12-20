رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض الفنانة نرمين المصرى بدار الأوبرا (صور)

افتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء اليوم الثلاثاء، معرض الفنانة الدكتورة نرمين المصري بقاعة الباب سليم بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتعرض الفنانة 31 لوحة أغلبها في مجال الموازييك الذي تعرض من خلاله تجربتها الفنية بجانب لوحات في مجالي التصوير والرسم.

افتتاح معرض الفنانة نرمين المصرى

وصرح الدكتور وليد قانوش: "فن الموزاييك (الفسيفساء) مجال عريق يعرفه الجمهور بسماته ووظائفه التي اعتادوا عليها، لذا فهو بالنسبة للمبدع مغامرة تستدعي البحث والتأمل وهذا يحيلنا إلى الفنانة نرمين المصري وحرصها الدفين على التجدد دومًا في أعمالها وخاماتها وتقنياتها فالمساحة الفسيفسائية عندها مجال شاسع للجمال والتلوين والابتكار، تحاول وتحاور ذاتها وفق روح تجريدية فيها حرفية عالية".

افتتاح معرض الفنانة نرمين المصرى

ندوة حول تجربة الفنان سعيد العدوى وتاريخه بسينما الحضارة

على جانب آخر، ينظّم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش ندوة عن الفنان الراحل سعيد العدوي وتجربته وتاريخه على هامش ختام معرضه، وذلك في السادسة من مساء غدٍ الأربعاء بمركز سينما الحضارة ساحة دار الأوبرا.

معرض الفنانة نرمين المصرى

فيلم تسجيلي فى مستهل الندوة بعنوان "غياب مفاجئ وحضور دائم"

تبدأ الندوة بعرض للفيلم التسجيلي "غياب مفاجئ وحضور دائم"، يعقبه لقاء حول الفيلم وتجربة العدوي وتاريخه يتحدث خلالها كل من الدكتور صلاح المليجي، أستاذ الحفر بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، والدكتور علي سعيد منسق العرض، والفنان أحمد السمرة مخرج الفيلم.

معرض الفنانة نرمين المصرى

إصدار أول موسوعة عن أعمال الفنان الراحل

تستعد مؤسسة «أراك» للفنون والثقافة لإصدار أول موسوعة عن الفنان السكندري الراحل، إعداد وتوثيق الدكتور حسام رشوان، الباحث فى تاريخ الفن المصرى الحديث، والدكتورة أمل نصر، أستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وستعقد فى مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك الإثنين المقبل ندوة «ما قبل الإصدار» للكتاب الجديد لعرض أعماله ومشوار حياته الفنية، مع دراسات نقدية خاصة عن أعمال الفنان.