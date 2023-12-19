الإحصاء: مخصصات الحماية الاجتماعية تقفز لـ 60.3 مليار جنيه

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نموا ملحوظا فى حجم الإنفاق على برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية بنسبة 21.5%، لترتفع من 49.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2022 /2023 لـ 60.3 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من عام 2023 /2024، وتضاعف نصيب مخصصات الدعم بين مخصصات الحماية الاجتماعية إلى حدود 16.9 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالى 2023 /2024 مقابل 9.9 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، مدفوعًا بارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية من 7.9 مليار جنيه لـ11.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

زيادة الإنفاق على الأجور

كما عززت الدولة إنفاقها على أجور العاملين بالدولة بأكثر من 10 مليارات جنيه، لترتفع إلى حدود 80 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى الحالى 2023 /2024 مقابل 66.1 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ونجحت جهود ترشيد الإنفاق إلى حد ما فى السيطرة على حدوث ارتفاعات كبيرة فى مخصصات المشتريات داخل الموازنة العامة لتسجل 13.4 مليار جنيه فى أول شهرين من عام 2023 /2024 مقابل 12.3 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

ارتفاع إيرادات الدولة والإيرادات الضريبية

واصلت إيرادات الدولة ارتفاعها إلى مستويات جديدة خلال الأشهر الأولى من العام المالى الحالى 2023 /2024، لتصل إلى حدود 206.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 161.6 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 44.8 مليار جنيه بنسبة 27.7%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار إلى أن الضرائب تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات المتحققة بنحو 83.5%، والتى ارتفعت إلى حدود 172.4 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى الحالى 2023 /2024 مقابل 133.7 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.