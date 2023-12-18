الإحصاء: إيرادات الدولة تتخطى 200 مليار جنيه خلال شهرين بزيادة 28%

واصلت إيرادات الدولة ارتفاعها إلى مستويات جديدة خلال الأشهر الأولى من العام المالى الحالى 2023/2024، لتصل إلى حدود 206.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 161.6 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 44.8 مليار جنيه بنسبة 27.7%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفاع فى حجم إيرادات الدولة

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، فى تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الضرائب تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات المتحققة بنحو 83.5%، والتى ارتفعت إلى حدود 172.4 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى الحالى 2023/2024 مقابل 133.7 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 38.7 مليار جنيه بنسبة 28.9%، يليها الإيرادات الأخرى والتى ارتفعت أيضًا من 27.9 مليار جنيه لـ 34.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما سجلت المنح قيمة صفرية خلال تلك الفترة من العام.

ضريبة القيمة المضافة الأعلى

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة سجلت أكبر ارتفاع بين الإيرادات الضريبية كافة بعدما قفزت إلى 75.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى الحالى 2023/2024 مقابل 62 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يليها إيرادات الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 50.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى الحالى مقابل 36.8 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ثم إيرادات الضرائب على الممتلكات من 27 مليار جنيه لـ 35.1 مليار جنية، والضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" من 7.9 مليار جنيه لـ 11.5 مليار جنيه.