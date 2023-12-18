الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: إيرادات الدولة تتخطى 200 مليار جنيه خلال شهرين بزيادة 28%

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

واصلت إيرادات الدولة ارتفاعها إلى مستويات جديدة خلال الأشهر الأولى من العام المالى الحالى 2023/2024، لتصل إلى حدود 206.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 161.6 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 44.8 مليار جنيه بنسبة 27.7%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

txt

الإحصاء: 264.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس و124% زيادة في الإيرادات الشهرية

ارتفاع فى حجم إيرادات الدولة 

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، فى تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الضرائب تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات المتحققة بنحو 83.5%، والتى ارتفعت إلى حدود 172.4 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى الحالى 2023/2024 مقابل 133.7 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 38.7 مليار جنيه بنسبة 28.9%، يليها الإيرادات الأخرى والتى ارتفعت أيضًا من 27.9 مليار جنيه لـ 34.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما سجلت المنح قيمة صفرية خلال تلك الفترة من العام.

رغم انخفاض قيمتها الإجمالية.. "الإحصاء" يعلن قفزة فى صادرات 9 سلع خلال شهر

ضريبة القيمة المضافة الأعلى 

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة سجلت أكبر ارتفاع بين الإيرادات الضريبية كافة بعدما قفزت إلى 75.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى الحالى 2023/2024 مقابل 62 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يليها إيرادات الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 50.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى الحالى مقابل 36.8 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ثم إيرادات الضرائب على الممتلكات من 27 مليار جنيه لـ 35.1 مليار جنية، والضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" من 7.9 مليار جنيه لـ 11.5 مليار جنيه.

جهاز الإحصاء الاحصاء إيرادات الإيرادات الضريبية الضرائب

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة