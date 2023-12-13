الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 264.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس و124% زيادة في الإيرادات الشهرية

عائدات قناة السويس
عائدات قناة السويس

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 264.1 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 118.1 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 146 مليار جنيه بنسبة نمو 123.6%، كما ارتفعت العائدات شهريًا من 14.3 مليار جنيه فى أكتوبر 2022 لـ 27.2 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2023.

عائدات قناة السويس 

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع عائدات قناة السويس تدريجيًا على مدار العام الحالى 2023، من 23 مليار جنيه خلال شهر يناير لـ 22.7 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و25.7 مليار جنيه خلال شهر مارس، 27.9 مليار جنيه خلال شهر أبريل، وواصل الارتفاع لـ 29.2 مليار جنيه خلال شهر مايو، قبل أن تتراجع إلى 26.7 مليار جنيه خلال شهر يونيو، ثم عاودت الارتفاع لـ 27.9 مليار جنيه في يوليو و27.4 مليار جنيه في أغسطس، و26.4 مليار جنيه في سبتمبر و27.2 مليار جنيه في أكتوبر.

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أعداد السفن العابرة 

وسجلت أعداد السفن العابرة في قناة السويس شهريًا ارتفاعًا إلى 2345 سفينة وناقلة بترول خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 2131 سفينة وناقلة بترول خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 10%، وارتفع عدد السفن العابرة شهريًا من 1541 سفينة خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 1640 سفينة خلال شهر أكتوبر 2023، كما ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة من 590 لـ705 ناقلات بترول.

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وارتفعت الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس شهريًا إلى 138.4 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 127.2 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 11.2 مليون طن بنسبة 8.8%.

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