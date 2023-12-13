"الإحصاء": 28.1 ألف شركة استثمارية تأسست خلال 10 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تأسيس 28.1 ألف شركة حاصلة على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى 2023.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن عدد الشركات التى تم تأسيسها ارتفع مؤخرًا إلى 3263 شركة خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 2667 شركة خلال شهر سبتمبر من العام نفسه، و2923 شركة خلال شهر أكتوبر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 340 شركة بنسبة 11.6%.

ارتفاع عدد الشركات الاستثمارية

وأوضح أن عدد الشركات تذبذب صعودًا وهبوطًا خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2023، من 2743 شركة فى شهر يناير لـ 2835 شركة فى فبرايرو2841 شركة فى مارس، 1675 شركة فى أبريل، 3054 شركة فى مايو، 2716 شركة فى يونيو، 2634 شركة فى يوليو، 3768 شركة فى أغسطس، 2667 شركة فى سبتمبر، و3263 شركة فى أكتوبر.

تدفق رؤوس الأموال

كما أظهر التقرير استحواذ المصريين على النصيب الأكبر من مصادر تدفق رؤوس الأموال بنحو 1.4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة 91.6%، مقابل رؤوس أموال العرب بنحو 949.33 مليون جنيه بنسبة 5.9%، فيما بلغت رؤوس أموال الأجانب المساهمة فى تأسيس الشركات 411.7 مليون جنيه بنسبة 2.5%.

ووزعت الشركات التى تم تأسيسها خلال شهر أكتوبر الماضى بين 6 قطاعات رئيسية، فى مقدمتها القطاع الخدمى بعدد 1956 شركة بنسبة 60%، والقطاع الصناعى بعدد 429 شركة بنسبة 13.1%، والقطاع الإنشائى بعدد 426 شركة بنسبة 13.1%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 200 شركة بنسبة 6.1%، والقطاع الزراعي بعدد 144 شركة بنسبة 4.4%، والقطاع السياحى بعدد 108 شركات بنسبة 3.3%.