سلماوى: تهديدات الأمن القومى دفعت مصر لإقامة الانتخابات فى موعدها

قال محمد سلماوي إنه لو كانت هناك دولة غير مصر لرفضت إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت إزاء هذا الخطر الذي يهددها وهو مشروع التهجير لأنه ليس سهلًا.

أضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن التهجير ليس مشروعا قد قيل ورفضته مصر فانتهى الأمر، لكن مازال هناك ضغوط من قوى عظمى على مصر، وهو ما يعد تهديدًا للأمن القومي المصري، لهذا حرصت الدولة على أن تقام الانتخابات في موعدها.

وأشار إلى أن المواطن المصري لم يكن سيصوت حتى لو كان منفعلًا بالقضية الفلسطينية وموقف مصر منها مالم يكن متأكدًا أن صوته له تأثير.

الحوار الوطني أكد أن صوت المواطن له دور وتأثير

وتابع أن الحوار الوطني أكد أن صوت المواطن له دور وتأثير، مشيرًا إلى أنه يوجد استجابة من القيادة السياسية لمخرجات الحوار الوطني، وعلى سبيل المثال الحوار الوطني رفع لرئيس الجمهورية طلبًا بأن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي رغم تحديد الدستور لمدة زمنية للهيئة، وكانت انتخابات 2024 ستتم دون إشراف قضائي لذا تم تقديمها.