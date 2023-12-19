غدًا.. فرقة السلام للموسيقى العربية للمكفوفين تحيى حفل اليوم العالمى لذوى الإعاقة بالأوبرا

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدا الأربعاء، في الاحتفالية المقامة بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تقام الاحتفالية في السابعة مساء بالمسرح الصغير، وتشارك بها فرقة السلام للموسيقى العربية للمكفوفين، وتقدم باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية بقيادة المايسترو جمال الصافي، وذلك على هامش اللقاء الذي ينظمه صالون الأوبرا الثقافي بعنوان "نماذج مضيئة".

يأتي ذلك ضمن فعاليات قصور الثقافة المقامة بهدف تسليط الضوء على القدرات الفنية والإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الإدارة العامة بالتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة د. هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

والمعروف أن اليوم العالمي لذوي الإعاقة يحتفل به في الثالث من ديسمبر من كل عام، بهدف دمجهم في المجتمع، وتعزيز الوعي بشأن قضايا الإعاقة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في عام 1945م صدر قرار عبدالرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي، وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات

غير اسمها سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة". وتم اختيار مديري الثقافة في المحافظات المختلفة، الفنان "هبة عنايت" وزوجته الفنانة تماضر ترك لقصر ثقافة أسيوط، ويعقوب الشارونى لقصر ثقافة بني سويف، والكاتب محمد دياب لقصر ثقافة الإسكندرية، والفنان فاروق حسنى لقصر ثقافة الأنفوشى، والفنانة رعاية النمر لرئاسة قصر الجيزة، والفنان عز الدين نجيب لقصر ثقافة كفر الشيخ، والفنان هاني جابر لقصر ثقافة السويس.