مواطن: مصر دائمًا تدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

يواصل المصريون على مدار شهرين من الحرب الإسرائيلية على غزة التأكيد مرارًا وتكرارًا على دعمهم لكل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الاحتلال لتهجير سكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

قال أحمد أحد المواطنين إنه يدعم القضية الفلسطينية وقرارات السيسي الذي كان الداعم الأول للقضية وساند الأهالي في القطاع بالمساعدات الطبية والغذائية، كما أن القيادة المصرية كانت على وعي كامل بالمخطط الصهيوني لذلك رفض الرئيس فكرة التهجير مما فيه خطر على أمن مصر وإنهاء القضية الفلسطينية للأبد.

أضاف أن الشعب المصري بأكمله يدعم القضية الفلسطينية ويدعو من كل قلبه أن يُنصر الأهالي في القطاع وأن تنتهي الحرب على المدنين في غزة، وذكر أن الشعب المصري سوف يدعم القضية حتى يأتي النصر.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية، خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.