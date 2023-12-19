فلسطينيون معتقلون: "عُصبت أعيننا وتعرضنا للضرب أثناء احتجازنا في إسرائيل"

قال الفلسطينيون الذين اعتقلوا في عمليات جيش الاحتلال في أنحاء قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنهم تعرضوا للضرب وعصبت أعينهم أثناء احتجازهم في إسرائيل.

وقال أحد الرجال الفلسطينيين، محمد داود، وفق بي بي سي، إنه تم احتجازه لمدة 26 يوما بعد أن اتبع أوامر إسرائيلية بالتحرك جنوبا داخل القطاع، مضيفا أنه أثناء وجوده في المعتقل الإسرائيلي "كان مقيداً وكانت عيناه معصوبتين مثل جميع الرجال الآخرين"، مضيفاً: لقد أساءوا إلينا وبصقوا علينا ولم يحترمونا، لقد تعرضنا للضرب جميعا.

وقال رجل آخر، محمود أبو حسين (62 عاما)، لوسائل الإعلام، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار عليه في ساقه.

وتابع: “بعد ذلك، بتروا ساقي”.

وفي سياق متصل، كان قد تم تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف القتال للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة مرة أخرى.

وكان من المتوقع إجراء التصويت، الذي كان من المقرر إجراؤه بعد ظهر أمس الاثنين، في نيويورك في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لكن دبلوماسيين قالوا إنه تم تأجيله حتى وقت لاحق من اليوم لأن الولايات المتحدة طلبت مزيدًا من الوقت، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.