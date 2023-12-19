هند مختار: المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية دليل على وعى المصريين (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير اليوم السابع، إن المشاركة الكبيرة للمصريين في الانتخابات الرئاسية وتسجيل أعلى نسبة تصويت تشهدها انتخابات رئاسية دلالة واضحة على وعى المصريين ورسالتهم أنه قادر على تحديد مصيره واختيار من يمثله، بالإضافة إلى شعوره الملموس بما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع خلال الـ9 سنوات الماضية.

وأضافت هند مختار في مداخلة هاتفية لـ"راديو النيل" مع الإعلامية شيماء السباعى، أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع من إنجازات خاصة في محافظات الصعيد، وما تم تحقيقه من مبادرات خدمية لمسها المواطن كان لها آثار تنمية واضحة في جميع مناحى الحياة.

وعن مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية والمكاسب التي تحققنت لها، أكدت هند مختار أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركتها في الانتخابات الرئاسية تأكيد على دورها القوى والتأثير الفعال لها.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية من مكاسبها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو زيادة تمثيلها في تولى المناصب والقيادة، بالإضافة إلى المكسب الأهم الذى شعر به المصريون جميعًا وهو الاستقرار والأمن والأمان.

