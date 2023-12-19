الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يعلق على قصة الـ"40 شبيهًا".. ماذا قال؟

محمد رمضان
محمد رمضان

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بوجود أشخاص يشبهونه في الشكل والملامح عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن كل فرد لديبه 40 متشابهًا آخر.

وشارك رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صاحبه بتعليق قال فيه:"ببقى مبسوط أوي لما بشوف فيديوهات لناس شبهي بيكون عما اللي بيبعتهولي أو أصحابهم، بيبعتولي يقوليلي فلان صاحبنا شبهك بالظبط".

أضاف "بعتقد أن المصري في 40 واحد شبهه، والمواطن السعودي والعراقي والفرنسي، إنما الكوري الوحيد اللي ممكن ميبقاش 40 من أهل بلده اللي مش شبهه، تقريبا أمه بتحمي مرتين بدل تحمي هو وأخوه".

الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 

ويقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، والتي تحمل اسم أكوابا.

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادي” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز.. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف: "ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتي لأن دة التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".

الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية شبهك كوت ديفوار 2023 انستجرام

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