الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أثناء تصوير كليب أغنيته الجديدة

محمد رمضان
محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج أثناء تصوير كليب أغنية جديدة لكأس الأمم الإفريقية يشارك خلالها مع مطربين عالميين، حيث قطع بنطاله أثناء رقصه.

وشارك “رمضان” كواليس تصوير الأغنية، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق قائلا: “أكثر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكاس أمم إفريقيا إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج.. دي أُصول الشغلانة.. بس عدت الحمدلله”.

ويقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، والتي تحمل اسم أكوابا.

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادي” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز.. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف: "ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتي لأن دة التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".

محمد رمضان رمضان كليب كأس الأمم الأفريقية بنطاله قطع

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