أذكار الصباح اليوم الأربعاء 20-12-2023 من السنة

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 20-12-2023 من أكثر العناوين التي تتصدر محرك البحث جوجل في الساعات الأولى من الصباح، إذ يحرص المسلم على تعطير لسانه بآيات من الذكر الحكيم وأذكار من السنة النبوية كل صباح.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 20-12-2023

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية أذكار الصباح اليوم الأربعاء 20-12-2023.

قال -تعالى-: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال).

(اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم).

(اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الحرب).

أذكار الصباح اليوم

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. [آية الكرسى - البقرة 255].

قل هو ٱلله أحد، ٱلله ٱلصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن لهۥ كفوا أحدۢ.

قل أعوذ برب ٱلفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر ٱلنفثت فى ٱلعقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل أعوذ برب ٱلناس، ملك ٱلناس، إله ٱلناس، من شر ٱلوسواس ٱلخناس، ٱلذى يوسوس فى صدور ٱلناس، من ٱلجنة وٱلناس.

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أذكار الصباح من السنة

اللهمَّ إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثره.

اللهمّ ارزقني برزق من عندك لا حدّ له، وفرج من عندك لا مدّ له، وخيرٍ من عندك لا عدد له.

الذكر في القرآن والسنة النبوية

وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده على المواظبة على ذكره وسؤاله فقال في كتابه العزيز: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾، والذكر سنة مؤكدة عن الرسوال فقال عبدالله بن بسر رضي الله عنه: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله عز وجل».