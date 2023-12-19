يحرص المسلمون بشكل دوري على ترديد الأدعية والأذكار معرفة دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 19-12-2023 عبر جوجل، فهي من العبادات المستحبة في الإسلام، وقد نصحنا النبي “صلى الله عليه وسلم” بالاستمرار بذكر الله والدعاء بأوقات مختلفة، ومنها في صباح كل يوم.

أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 19-12-2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 19-12-2023.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا متقبَّلًا.

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ. لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين

أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.

اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت.

اللهم بارك لنا فيما أعطيت.

اللهم قِنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك”.

أذكار الصباح اليوم

اللهم إني أسألك يامن أقر له بالعبودية كل معبود أن تكتب لنا الخير في هذا اليوم.

اللهم نسألك الفرج والشفاء لكل مريض ومكروب

اللهم أسألك الرحمة والمغفرة

اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا.

اللهم افتح لي أبواب السعادة والراحة والأمل.

اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله.

اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت.

اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم اجعل أيامي عيدا، ويومي سعيدا، وعمري مديدا يا الله، واجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.