مستفيدو "حياة كريمة": الرئيس السيسي أعاد هيبتنا دوليا واقترب من البسطاء

عبر مستفيدو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن سعادتهم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أنه سيستكمل مسيرة الإنجازات التي وعدنا بها من أجل تحقيق الحياة الكريمة التي يحلمون بها.



مستفيدو حياة كريمة: رئيسنا نفتخر به

قال شعبان صقر، من أهالي برج العرب، لـ"الدستور"، إننا شعرنا بالاطمئنان عند إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية وهذا يعني أننا نعي وندرك حجم الإنجاز الكبير الذي حققه رئيسنا في فترة زمنية وجيزة من أجل ضمان حياة أفضل للمصريين وخاصة الطبقات الاجتماعية التي حرمت من هذا التطوير لسنوات طويلة.



وتابع محمد سعد، من أهالي برج العرب، أننا نفتخر برئيسنا وكنا على ثقة أنه سيفوز لأن هذا واجبنا الوطني بمساندة رئيسنا كما نجح في تغيير حياتنا ووهبنا التطوير والحياة الكريمة التي كانت فقط في أحلامنا ولكنها تحققت وأصبحت واقعا ملموسا لنا ولأبناءنا.



وأشاد جمال محمود، من أهالي برج العرب، أن ما تم في مركز برج العرب من إنجازات غير مسبوق، فلا يوجد مجال واحد غفلت عنه الدولة المصرية تحت قيادة السيسي، ليضمن لنا أن ننعم بالحياة الكريمة التي تعزز من حياة المواطن البسيط، فلم نشعر أننا في أولويات أو حسابات الدولة المصرية إلا في عهد الرئيس السيسي الذي تحدث بأحلامنا وتواصل مع المواطنين ببساطة وتواضع فهذا رئيس أعاد هيبتنا دوليا واقترب من البسطاء.

