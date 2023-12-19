الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" تشارك أهالي الإسكندرية أحلامهم وطموحاتهم من الرئيس السيسي

فرحة المواطنين بالاسكندرية
فرحة المواطنين بالاسكندرية

أحلام وتطلعات كثيرة يحملها المصريون مستبشرين بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ليحرص عدد كبير من مواطني محافظة الاسكندرية على وصول أصواتهم لـ الرئيس السيسي، مؤكدين الطموح بأن تلك الأحلام ستصبح حقيقة ملموسة تكمل مسيرة إنجازات الجمهورية الجديدة.

 

التقت "الدستور" مع عدد من المواطنين السكندررين لمشاركة أحلامهم وطموحاتهم

 

بدر صلاح: الاهتمام بمشروعات الشباب والحد من البطالة

 

عبّر بدر صلاح مواطن سكندري عن أحلامه وطموحاته بأنه يتمنى استكمال مسيرة الإنجازات والاهتمام بتدشين المشروعات التي تحد من نسبة البطالة ويجد شباب مصر فرص للعمل بداخل وطنهم، بدلا من السفر للخارح، مشيدا بأن المشروعات القومية التي عاصرنا تدشينها في وقت قياسي كانت نافذه وسبيل وفر فرص عائلة من العمل للشباب والعمال من الأسر البسيطة.

 

أمنية الصالحي: تطوير مشروعات الكفالة لأنها منقذ للأسر البسيطة

 

قالت أمنية الصالحي، متطوعة في المجتمع المدني، إنها خلال السنوات الماضية لمست الأثر الإيجابي للمشروعات التكافلية مثل تكافل وكرامه وحياة كريمة وكيف كان لها نتيجة كبيرة في تحسين حياة البسطاء في المناطق الأكثر احتياجا.

 

تابعت، أن تلك المشروعات تقلل من نسب مستوى الفقر في مصر، وتستغل هؤلاء الطبقة التي كانت مهمشة قبل تلك البرامج التكافلية وسعت لادماجها في المجتمع وتحويل تلك الأيادي التي كانت لاتعرف سوى طلب المعونات إلى يد منتجة مؤثرة.

 

أحمد رمضان: وضع منهجية للحد من الأزمة الاقتصادية 


طالب أحمد رمضان، مواطن سكندري، بوضع منهجية للحد من الأزمة الاقتصادية والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط ومحدودي الدخل، فلابد من تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق وعدم ترك المواطن المستهلك في يد استغلال وجشع التجار.

وأشاد المواطن السكندري بالمبادرات والمعارض المدعمة التي تنفذها الدولة المصرية، والتي جعلت المستهلك يعرف السعر المدعم حكوميا ويحصل على السلع التموينية والغذائية التي يريدها دون تعرضه لأي استغلال أو دفع أموال غير مستحقة.

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