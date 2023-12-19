مستفيدات حياة كريمة: تطوير التعليم أنقذ أبناءنا من ضياع مستقبلهم

انتهت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من تطوير جديد في القطاع التعليمي ليكون للجيل الجديد مستقبلا يليق بنسق الحياة فى الجمهورية الجديده والذى يضمن أيضا حياة كريمة للبسطاء ويحسن من ظروف معيشتهم.

انتهت المبادرة الرئاسية في مركز برج العرب بالإسكندرية من 22 مشروعًا خاصًا بقطاع التعليم بين إنشاء جديد، وتوسعات، فضلًا عن رفع كفاءة وصيانة 16مدرسة بقُرى حياة كريمة.

مستفيدات حياة كريمة: تطوير التعليم انقذ ابناءنا من ضياع مستقبلهم

قالت زينب حسن، إحدى مستفيدات “حياة كريمة”، إن تطوير التعليم كان من أهم المشروعات التي حققتها المبادرة الرئاسية لأهالي برج العرب البسطاء لتحقيق أحلامهم في ضمان مستوى تعليمي جيد.

وتابعت صباح محمود: عدد كبير من أبناء قرى برج العرب تم تسريبهم من التعليم بسبب مستوى التعليم المتدني، لمساعدة أسرهم في العمل من أجل تحسين ظروفهم الاقتصادية، لكن المبادرة الرئاسية ارتقت بمختلف المجالات التنموية في وقت واحد من تطوير التعليم بالمنشآت ونظام التعليم الذي نجح في احتواء الأبناء وحببهم في التعليم.

وتستكمل هناء أبو زيد،: تطوير التعليم كان حلما بالنسبة لأبناءنا، فلم نكن نتخيل أن يتم تطوير المدارس في هذا الوقت القياسي لكن التعليم كان من أولويات المبادرة الرئاسية التى يهتم بكافة فئات المجتمع لتحقيق حياة كريمة لهم.



وتكمل هناء أبو زيد، إحدى المستفيدات،: تطوير التعليم كان حلم بالنسبة لابناءنا، فلم نكن نتخيل أن يتم تطوير المدارس في زمن قياسي ولكن التعليم كان من اولويات المبادرة الرئاسية تحت توجيهات رئيسنا الذي يهتم بكافة فئات المجتمع لتحقيق حياة كريمة لهم.