الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حياة كريمة:".. ورش وفعاليات متنوعة بقافلة قصور الثقافة في قرى وادي النطرون

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالقافلة الثقافية بقرية مبارك بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

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تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش الفنية بمدرسة الشهيد مصطفى عابد الابتدائية، منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب سارة عبد الناصر ومريم صلاح، تلاها ورشة لتعليم مبادئ الكروشيه تدريب إيمان طبانه، إلى جانب ورشة إعادة تدوير خامات من البيئة تنفيذ ياسمين ناصر وإسراء عادل.

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وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت فقرة رسم على الوجه، تلاها لقاء للتعريف بالمعالم السياحية بوادي النطرون، تقديم وائل الشبكي.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
الهيئة العامة لقصور الثقافة وادى النطرون محافظة البحيرة حياة كريمه فرع ثقافة البحيرة

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