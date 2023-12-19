الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب روسيا لـ"إسرائيل": أفعالكم الطائشة قتلت شعبكم

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن 70% من ضحايا قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية نساء وأطفال، مشددًا على أن 90% من سكان غزة أصبحوا في عداد النازحين داخليا، ومؤكدًا أن الوضع في غزة مزرٍ.

أضاف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة، أن أفعال إسرائيل الطائشة طالت الرهائن، ويتم فرض قيود على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهناك نقص هائل في الوقود والأدوية والمياه، والنظام العام اقترب من حافة الانهيار.

أوضح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد عدم وجود ملاذ آمن في قطاع غزة، ومن أصل 36 مؤسسة طبية تعمل 8 فقط بشكل جزئي وتفتقر إلى المياه والكهربائي، بالإضافة إلى وجود زيادة في عدد الموظفين الذين فقدوا حياتهم، مثل موظفو الأمم المتحدة، كما أن 90 من مرافق الأمم المتحدة تتعرض للهجوم، وهذا أكبر إزهاق للأرواح منذ تأسيس الأمم المتحدة.

وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن هناك توافق عالمي على الحاجة لوقف نار إنساني بغزة وأميركا الدولة الوحيدة التي تعترض مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن واشنطن تزود إسرائيل بالأسلحة التي تقتل بها الفلسطينيين وقوضت كل القرارات التي كانت تستهدف تحقيق التهدئة.

وأشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن هناك توسع غير مبرر للمستوطنات الإسرائيلية يجب وقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدًا أن تجاهل التطلعات الفلسطينية أدى إلى أحداث 7 أكتوبر، مضيفًا: "نؤيد قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل".

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