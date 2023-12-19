المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط يحذر من ""مغبّة" ارتفاع عدد الضحايا في غزة

قال تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إنّ ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة أمر غير مسبوق في التاريخ، مؤكدًا أن الوضع في غزة والضفة الغربية مقلقٌ للغاية.

وضاف المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة، أن نطاق الدمار في غزة غير مسبوق ولا يمكن تحمله وكل من يرتكب العنف يجب أن يحاسب، داعيًا كل الأطراف لضبط النفس وحماية المدنيين ولا بد من تمكين طرفي الصراع من العودة لحل الدولتين.

واصل المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط دعوته بضرورة إطلاق سراح المحتجزين في غزة، منددًا في نفس الوقت بقصف المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر.