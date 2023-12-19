الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تُطلق قوافل تعليمية لطلاب الإعدادية والثانوية بشمال سيناء

قوافل تعليمية مجانية
قوافل تعليمية مجانية

تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية قوافل تعليمية مجانية تنفذها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء “إدارة البرلمان والتعليم المدني” بمدينة بئر العبد، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وذلك لشهادة الثانوية العامة والشهادة الاعدادية تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".

وتقدم القوافل التعليمية للطلبة المراجعات النهائية بمرحلة الثانوية العامة بفرعيها "العلمي والأدبي" والشهادة الإعدادية شرح مختصر وتدريبات على أسئلة الإمتحانات من قِبل نخبة متميزة من الأساتذة مقدمين البرامج التعليمية المتخصصة.

وأكد حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب، أن المشروع تنفذه الوزارة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، التنمية المحلية، للعام الدراسي2023-2024، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال  وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ،ومتابعة وتنفيذ خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

412387486_758987012916189_6229232551811073565_n
412387486_758987012916189_6229232551811073565_n
412412448_758987169582840_5434517996840467683_n
412412448_758987169582840_5434517996840467683_n
412463277_758987276249496_1160142272973224851_n
412463277_758987276249496_1160142272973224851_n
412482492_758987106249513_1645363930881569217_n
412482492_758987106249513_1645363930881569217_n
412554748_758986962916194_8829183714667893160_n
412554748_758986962916194_8829183714667893160_n
412596334_758987059582851_9101169258775763511_n
412596334_758987059582851_9101169258775763511_n
412610830_758987366249487_2055124696863312799_n
412610830_758987366249487_2055124696863312799_n
412613213_758987336249490_6892576997147278401_n
412613213_758987336249490_6892576997147278401_n
412640566_758987209582836_4304829703108286713_n
412640566_758987209582836_4304829703108286713_n
وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم وزارة التنمية المحلية قوافل تعليمية مجانية شمال سيناء

مواد متعلقة

"الشباب والرياضة" تطلق قوافل تعليمية لطلاب شمال سيناء

طلاب فنون جميلة بالأقصر يشاركون فى فعاليات معرض "مصر قد الدنيا"

لجنة من الدراسات التربوية بالأعلى للجامعات تزور جامعة الأقصر (صور)

عريس وعروسة يدليان بصوتيهما بملابس الزفاف فى شمال سيناء

محافظ الاقصر يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

"الشباب والرياضة" تسلم إعانات إغاثية لمصابى فلسطين

تحليق 36 رحلة بالون على متنها 690 سائحًا فى سماء الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق دورة TOT لإعداد المدربين وتأهيلهم

الأكثر قراءة

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

"الزراعة" تعلن موعد تراجع أسعار البصل: هذه هى الأسباب

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

تسبب في وفاة طالب.. قائد سيارة يُسلم نفسه لأجهزة الأمن بالقاهرة الجديدة

صن داونز يتغلب بصعوبة على بيراميدز ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى