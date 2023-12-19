"الشباب والرياضة" تُطلق قوافل تعليمية لطلاب الإعدادية والثانوية بشمال سيناء

تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية قوافل تعليمية مجانية تنفذها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء “إدارة البرلمان والتعليم المدني” بمدينة بئر العبد، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وذلك لشهادة الثانوية العامة والشهادة الاعدادية تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".

وتقدم القوافل التعليمية للطلبة المراجعات النهائية بمرحلة الثانوية العامة بفرعيها "العلمي والأدبي" والشهادة الإعدادية شرح مختصر وتدريبات على أسئلة الإمتحانات من قِبل نخبة متميزة من الأساتذة مقدمين البرامج التعليمية المتخصصة.

وأكد حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب، أن المشروع تنفذه الوزارة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، التنمية المحلية، للعام الدراسي2023-2024، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ،ومتابعة وتنفيذ خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

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