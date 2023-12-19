الاتحاد الزراعى: لجان لمتابعة تسويق المحاصيل الزراعية للسيطرة على الأسعار

قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن الاتحاد قام بتشكيل لجان لمتابعة تسويق المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الأرز والقمح والبصل والبطاطس للسيطرة على الأسواق والحد من سيطرة التجار على أسواق المحاصيل الزراعية وحجبها عن الأسواق وتطبيق الزراعة التعاقدية للحفاظ على حقوق المزارعين والسعي إلى تطبيق الدورة الزراعية لخمة الزراعة والإنتاج الزراعي إلى جانب توفير التمويل لعمليات تسويق المحاصيل.

تطوير التعاونيات الزراعية

وأضاف لـ"الدستور" أن الاتحاد يسعى إلى تطوير التعاونيات الزراعية لتصبح شركات لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية مشيرًا إلى أن الاتحاد تقدم بمذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على المزارعين من احتكار بعض الشركات خاصة شركات تسويق القطن على أن يتم تسويق الأقطان من خلال الجمعيات الزراعية طبقا للقانون، وإعادة النظر في تحديد أسعار القمح، حيث يعتبر من لهم المحاصيل الاستراتيجية والمصدر الأساسي للغذاء ووضع ضوابط وحوافذ في الموسم القادم والتأكيد على توفير وإعداد الشون اللازمة لتوريد القمح باستيعاب كل الكميات المنتجة محليا لتشجيع المزارعين على زراعته.

وأشار إلى أن الاتحاد قام بمخاطبة المسئولين عن مبادرة حياة كريمة بإدراج جمعيات استصلاح الأراضي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظرًا لتهالك مباني الجمعيات الزراعية والمخزن التابعة لها حتى يمكن للجمعيات ممارسة نشاطها والعمل بها، إلى جانب تنشيط دور البنك الزراعي مع جمعيات استصلاح الأراضي ومخاطبة المسئولين بقطاع استصلاح الأراضي والبنك الزراعي لحقهم على التعاون مع جمعيات استصلاح الأراضي لكونه قطاع عريض من الأراضي المستصلحة على مستوى الجمهورية وذلك بتسهيل عمليات القروض الميسرة لخدمة المزارعين.

وأكد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن الاتحاد يسعى لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء واستغلال كل الموارد المتاحة لتنمية الثروة الحيوانية في جميع المحافظات وإعادة تدوير المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية بطرق علمية حديثة، وذلك لتنمية وإنتاج اللحوم لسد حاجة المستهلكين المحلين وتشجيع المربين على تربية الماشية وعمل خطى تسويقية وتحديد هامش ربح مناسب لهم من الحد من استيراد اللحوم من الخارج.

وأشار إلى السعي حول حل معوقات توفير تقاوي البطاطس وتشجيع المزارعين على زراعة مساحات أكبر لزيادة الإنتاج وتوفير هامش ربح مناسب للمزارعين حتى يمكنهم من سداد ثمن التقاوي وتحديد أسعار التخزين في الثلاجات وتوفير ثلاجات تابعة للإشراف الحكومي، كما خاطب الاتحاد شركات السكر بإبرام عقد اتفاق بين مزارعي القصب والبنجر بابرام اتفاق مع شركات السكر يتضمن سعر المحصول وموعد الزراعة والتوريد للشركات ومن حق المزارع استلام صورة من هذا العقد.

