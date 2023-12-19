الشوط الأول: صن داونز يتقدم على بيراميدز بصاروخية موكوينا

تقدم صن داونز على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

هدف الشوط الوحيد سجله تيبو موكوينا من صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة 17 سكنت يمين أحمد ميهوب حارس بيراميدز.

ويحل صن داونز ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي -

خط الوسط: كريم - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

ويخوض بيراميدز اختبارًا صعبًا عندما يواجه صن داونز الجنوب إفريقي، في السادسة مساء اليوم، باستاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أكثر المجموعات سخونة وتعقيدًا

المجموعة الأولى هى الأكثر سخونة وتعقيدًا نظرًا لتساوي الفرق الأربعة بيراميدز وصن داونز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني في رصيد النقاط، ولكل منها أربع نقاط، وسيلتقي مازيمبي بملعبه مع نواذيبو في الثالثة عصر اليوم، وفي حالة فوز مازيمبي سيكون بيراميدز مطالبًا بالفوز على صن داونز، للوصول للنقطة السابعة قبل مباراته الصعبة مع مازيمبي في مدينة لوبومباتشي في الجولة الخامسة.

ويعاني بيراميدز من غيابات مؤثرة في مقدمتها أحمد الشناوي حارس المرمى وإبراهيم عادل وإسلام عيسى ومحمود مرعي ورمضان صبحي للإصابة، وأسامة جلال للإيقاف بعد طرده في مباراة الجولة الثالثة أمام صن داونز.

وسيعتمد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على شريف إكرامي أو أحمد ميهوب في حراسة المرمى ومحمد الشيبي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي في الدفاع ووليد الكرتي ومهند لاشين وإبراهيم توريه في الوسط، ومصطفى فتحي وفخري لاكاي وفيستون ماييلي في الهجوم.

والمشكلة التي ستواجه جايمي باتشيكو هى عدم وجود أوراق هجومية رابحة على مقاعد البلدلاء باستثناء عبدالله السعيد ودودو الجباس ويوسف أسامة، لذلك طالب المدافعين باليقظة التامة طوال المباراة، خاصة أن حراسة المرمى تواجه مشكلة فنية، ففي حالة الدفع بشريف إكرامي ستكون المباراة الأولى له منذ 14 شهرًا، وفي حالة مشاركة أحمد ميهوب القادم من غزل المحلة ستكون المباراة الإفريقية الأولى له وأمام فريق يملك أوراقًا هجومية لا يستهان بها.