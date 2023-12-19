بدء اجتماع مجلس الأمن الدولى للدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة

بدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعه في نيويورك بشأن غزة، حيث من المتوقع أن يصوت على الدعوة إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في غزة.

وكان من المقرر التصويت يوم الإثنين، لكنه تم تأجيله لإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسيين للرد على الاعتراضات الأمريكية على صياغة مشروع القرار.

وقالت الولايات المتحدة، إنها لا تستطيع تأييد الإشارة إلى "وقف الأعمال العدائية"، لكنها قد تقبل دعوة إلى "تعليق الأعمال العدائية".

ويحيط مشروع القرار، الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، علمًا أيضًا بإعادة فتح معبر كرم أبوسالم من إسرائيل لتسريع تسليم المساعدات، مشددًا على ضرورة “توسيع نطاق التسليم والتوزيع”.

الإفراج الفوري غير المشروط

كما "يطالب" بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع الرهائن، فضلًا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية.

ويأتي الاجتماع بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر بأغلبية 153 صوتًا مقابل 10 وامتناع 23 عن التصويت على الدعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلًا عن "ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أوقف مجموعة من الجنود قاموا بتسجيل تدخين النرجيلة والمزاح أمام الفلسطينيين المحتجزين ومعصوبي الأعين في الضفة الغربية المحتلة.