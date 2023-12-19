الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا في مجلس الأمن: "يجب بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات إلى غزة"

مجلس الامن
مجلس الامن

أكد المندوب البريطاني بمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة زيادة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال مندوب بريطانيا، خلال مداخلته في الجلسة المنعقدة اليوم: "نحن بحاجة لبذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات إلى غزة بطرق مباشرة"، مشيرًا إلى استشهاد الكثير من المدنيين في غزة.

كما طالب بضرورة توقف صواريخ المقاومة الفلسطينية باتجاه الأراضي المحتلة، قائلًا: "يجب توقف صواريخ حماس نحو إسرائيل، حتى نتمكن من كسر حلقة العنف في قطاع غزة".

 

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فيما أدان مندوب سويسرا، انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية، مضيفًا: "لا يتم احترام حماية المدنيين في غزة".

كما رحب مندوب سويسرا لدى مجلس الأمن، بفتح معبر كرم أبو سالم ويجب إيصال المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق.

 

غزة مجلس الأمن بريطانيا المساعدات لغزة حصار غزة

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