الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة الأباصيرى: الرئيس السيسى كل حرصه أن يكون هناك غد أفضل

هبة الأباصيري
هبة الأباصيري

قالت الإعلامية هبة الأباصيري إن خطاب الرئيس السيسي عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية تضمن السياسات العامة والرؤية الوطنية للدولة التي ستعمل عليها لسنوات قادمة.

أضافت، خلال تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على "CBC":"المواطن يجب أن يسمع كلمة الرئيس بمنتهى التمعن، ليفهم كيف ستسير الأمور غدًا، لازم يعرف أن ما يحدد شكل الحياة غدًا هو الخطة التي وضعت بالأمس واليوم".

وأردفت: "بنمر بظروف صعبة مثل العالم كله، وفيه تحديات للدولة، والرئيس يتحدث عن التحديات بمنتهى الشفافية ويعترف بالمشاكل المحيطة، ينتقد ويوجه قيادات ووزارات، عندنا رئيس كل حرصه أن يكون هناك غد أفضل للمصريين، وقدم خطابًا يرسم ملامح المرحلة القادمة لمصر، وللجيل الجديد وتحدث عن مستقبل مصر والأحداث الخارجية المؤثرة على مصر والواقع الداخلي".

وختمت:"عندي ثقة وحسن ظن في قيادتنا إنه هيكون واقع إيجابي مثمر ومشرق". 

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