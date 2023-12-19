منى عبد الغني: "أصحابي اللّي بره مصر بيحسدونا على السيسي"
هنأت الفنانة منى عبدالغني جميع المصريين بفوزر الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تستمر حتى 2030.
وقالت منى، خلال تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC": "مبروك لمصر وللعالم العربي، سيادة الرئيس رئيس لكل العرب الحقيقة، فيه إنجازات ووقفات مهمة، الكاميرات لم تنقل كل الأماكن، والناس علقت الأعلام على سياراتها وفي البلكونات".
أضافت: "عندنا رئيس الناس بيحسدونا عليه، بقعد مع أصحابي من دول تانية بيقولوا لنا يا بختكم بالرئيس عبدالفتاح السيسي".
وختمت الفنانة المعتزلة حديثها: "هنستكمل مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بالصناعة والصحة، وملفات كثيرة سيادتك بدأت فيها.. تحيا مصر".