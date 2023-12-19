التجديد لعاطل طعن كلبًا أثناء ترويجه للمخدرات بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس متهم بالاعتداء على كلب ضال بسلاح أبيض أثناء بيعه المخدرات بمنطقة المقطم، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

استمرار حبس عاطل بالمقطم متهم بطعن كلب أثناء ترويج المخدرات

ووجهت له النيابة تهم الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح أبيض والاعتداء على حيوان، وأمرت بعرض الكلب على الطبيب المختص لإعداد تقرير واف بإصابته.

تبين من التحقيقات والتحريات أن المتهم يزاول نشاط اجرامي فى مجال الاتجار بالمخدرات، وتم الايقاع به عقب المقطع المتداول، وبتفتيشه عثر على المخدرات بحوزته، وتم تحريزها وامرت النيابة بارسالها الى المعمل الكيميائى، لفحصها.

رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب مستخدما سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم لاتهامه بالاعتداء على كلب محدثًا إصابته بالمقطم.

بالفحص وإجراء التحريات تبين انه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.