بسبب كلب ضال.. التحقيق مع سائق قطع أذن جاره في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار المتهم بالتعدي على جاره والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة في الأذن عقب مشاجرة بينهما.

وتبين من تحريات المباحث أن “سائق” تعدى على جاره بالضرب وتسبب له في قطع بالأذن بسبب معاتبه على التعدي على كلب بطريقة شرسة.



واستقبلت مستشفى حلوان العام شاب يبلغ من العمر 35 عامًا مصاب بقطع في الأذن عقب تعدي سائق يدعي "أ. ع"، بضرب كلب شوارع حال سيره بالشارع، وعندما ذهب الشاب لمعاتبة المتهم تعدى عليه بالضرب وفر هاربًا.