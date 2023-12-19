رئيس جامعة مطروح يفتتح المعرض الختامى لمقررات الفصل الأول للطفولة المبكرة

افتتح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، المعرض الختامي لمقررات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة.

شهد الافتتاح كل من الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة مروة عبدالنعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطالبات.

التطوير والتغيير الإيجابي

أشاد الدكتور مصطفى النجار بالتنظيم الجيد وإبداعات الطالبات، والأعمال المعروضة، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بطلابها الذين يمثلون محور العملية التعليمية، مضيفًا أن الجامعة تسعى من خلال رسالتها ورؤيتها التعليمية واستراتيجيتها إلى التطوير والتغيير الإيجابي؛ بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في المستقبل.

التدريب الميداني واستراتيجيات التعلم

توجهت الدكتورة سهى أمين بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى النجار، والدكتور محمود عباس، مشيرةً إلى أن المعرض ضم العديد من المقررات، حيث تم توظيف مقرر التدريب الميداني واستراتيجيات التعلم في الطفولة المبكرة، ومقرر سيكولوجية تعلم المفاهيم، في توعية الطفل بالمشروعات القومية مثل: "القرية الأوليمبية، العاصمة الإدارية، الضبعة النووية، المدينة التراثية، العلمين الجديدة".

معركة وادي ماجد

تضمن مقرر المسرح والدراما في الطفولة المبكرة عرضًا مسرحيًا عن معركة وادي ماجد، حيث جسدت الطالبات بطولات أبناء مطروح في صورة جذابة يتقبلها الأطفال ويتفاعلون معها، من خلال إحياء ذكرى انتصار أبناء المحافظة البواسل على قوات الاحتلال الإنجليزي، ذلك النصر الذي صار عيدًا قوميًا للمحافظة.

توعية الأطفال

اشتمل مقرر تعلم الرياضة والعلوم على العديد من الوسائل التعليمية والرياضية؛ بهدف توعية الأطفال بالمفاهيم المحيطة بهم كمفاهيم: "الكون، الفضاء، طبقات الأرض، أعضاء جسم الإنسان ووظائفها"، وكذا المفاهيم الرياضية كمفاهيم العدد وما قبل العدد.

وضم مقرر التدريب الميداني "وسائل تعليمية ولغوية، عرائس، خامات بيئة، لوحات فنية"، وكذلك مقرر التربية الموسيقية الذي اشتمل على آلات موسيقية، وسائل موسيقية تعليمية، لوحات فنية موسيقية، لوحات ديكولاج وكولاج، كتب موسيقية تعليمية، بالإضافة لمقرر التربية الفنية للفرقة والذي ضم لوحات تشكيل بالورق ومشغولات بالجلد، كما اشتمل مقرر قصص وحكايات على عرض عدد من المسرحيات بعرائس الماريونيت عن المشروعات القومية

وعن البرنامج الخاص "إعداد معلمي التربية الخاصة" للفرقة الأولى شملت المشروعات عدد من الألعاب الموسيقية للإعاقة الحركية، سجادة موسيقية بلغة الإشارة، طبلة موسيقية بلغة الإشارة، ألعاب لصعوبات التعلم، وسائل تعليمية للإعاقة البصرية، بالإضافة إلى عدد من الألعاب لأطفال التوحد.

خلال افتتاح المعرض الختامي بجامعة مطروح

خلال افتتاح المعرض الختامي بجامعة مطروح

خلال افتتاح المعرض الختامي بجامعة مطروح