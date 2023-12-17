جامعة مطروح تشارك في فعاليات 2023 Ripple summit بالقرية الذكية

قال د.مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأحد، إن وفدًا من نادي ريادة الأعمال بالجامعة شارك في فعاليات معسكر برنامج Ripple Summit 2023، الذي يُقام للعام الثامن على التوالي، بتنظيم من نادي ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بريادة الأعمال، وبمشاركة ما يقرب من 30 جامعة مصرية.

وأوضح النجار أن المعسكر هدف لنشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة، مضيفًا مشاركة وفد الجامعة خلال حفل إطلاق مسابقة (RALLY) التي تعتبر من أهم المسابقات الداعمة لريادة الأعمال بمصر.

أكد رئيس جامعة مطروح أن نادي ريادة الأعمال بالجامعة يهدف إلى تقديم فرص متميزة لتدريب الشباب، واحتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق في آفاق سوق عمل حر، وغير نمطي، ويقوم بدوره على ركائز التكنولوجيا المتطورة، وثورة المعلومات، وتحقيق الرقمنة في كافة مجالات العمل ومناحي الحياة.

بدوره، أشار د.جلال أبو خديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، إلى أن المركز بوحداته المختلفة يدعم الطلاب والمجتمع المحلي في اتخاذ الخطوات المطلوبة لمواكبة التوجه العالمي نحو اقتصاد مبني على المعرفة واستغلال التطور التكنولوجي المستمر لبناء مجتمع منتج بالعلم.

من جانبه، أوضحت الدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، أنه من المقرر أن يقدم الفريق المشارك عدد من الندوات، وورش العمل بمختلف كليات الجامعة؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن تأهيل عدد من طلاب الجامعة؛ للمشاركة بأكثر من فريق لتمثيل الجامعة في أكبر مسابقة لريادة الأعمال (RALLY).

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