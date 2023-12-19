الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. غادة عبد الرازق تبدأ تصوير أول مشاهد “صيد العقارب” (صور)

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور خلال تواجدها داخل “لوكيشن” تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “صيد العقارب” والمقرر مشاركته فى ماراثون رمضان 2024.

وعلقت “عبدالرازق” على الصور التي شاركت بها جمهورها، معلقًة عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا عليك يا الله يا كريم، التصوير بدء”"، وتفاعل الجمهور مع الصور التي شاركتهم بها، وتجسد الفنانة غادة عبد الرازق شخصية زوج محمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

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وانضم عدد من نجوم الدراما لأسرة مسلسل “صيد العقارب” والمقرر عرصه خلال سباق الدراما الرمضاني 2024، حيث يشارك النجوم أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن.

أحداث مسلسل “صيد العقارب”  

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

“صيد العقارب”

نجحت الفنانة غادة عبد الرازق في تقديم أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان، كان آخرها مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عرض العام الماضي وشاركها في بطولته كل من مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش.

وسبق لغادة بطولة والمشاركة في أكثر من 29 مسلسلًا دراميًا في الفترة من 1997 وحتى 2023 كان من أهمها عائلة الحاج متولي، محمود المصري، زهرة أزواجها الخمسة، السيدة الأولى، مسألة مبدأ، وضد مجهول، هذا بالإضافة لبطولتها لأكثر من 25 فيلمًا سينمائيا.

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