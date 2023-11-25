السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد حسن يبدأ تحضيراته لـ"صيد العقارب"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

بدأ المخرج أحمد حسن، مخرج مسلسل "صيد العقارب"، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، وأحمد ماهر ورياض الخولي، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف باهر دويدار، في التحضيرات لبدء تصوير المسلسل.

وعلم “الدستور” أن المخرج أحمد حسن يعمل في هذا التوقيت على معاينة عدد من الأماكن لاختيار اللوكيشن الخاص بتصوير المشاهد الخاصة بمسلسل "صيد العقارب"، ليبدأ أبطال وصنّاع المسلسل في تصوير مشاهدهم ليتم عرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل “صيد العقارب” خلال موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024، وتجري حاليا سيمون جلسات عمل مكثقة مع مخرج ومؤلف المسلسل للوقوف على الخطوط العريضة للعمل استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منتجة مسلسل "صيد العقارب" تعمل في الوقت الحالي على التعاقد مع عدد من الفنانين لتكون القائمة الخاصة بأبطال المسلسل الأولية حتى الآن الفنانة سلمى أبوضيف، والفنان ماجد المصري، والفنان أحمد ماهر، والفنان رياض الخولي، والفنانة سيمون، والفنان محمد علاء جاميكا، والفنانة منال سلامة وجارٍ التعاقد مع باقي نجوم العمل الفني والذي يستعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "صيد العقارب"

وتدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" -اسم مؤقت- في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق، في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" الذي عُرِض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

وستجسد الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسلها "صيد العقارب"، والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، شخصية فتاة ترفض القيود والأوامر، وستكون ضمن الأحداث ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، ويحدث بينها وبين رياض الخولي عدد من الصراعات وتتصاعد الأحداث بشكل كبير.

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