مسلسلات رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من عشاق الدراما خاصة خلال الموسم المقبل حيث تخوض الفنانة غادة عبد الرازق، السباق الرمضاني 2024، بمسلسل جديد يحمل اسم مؤقت وهو "صيد العقارب"، ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة "سيمون"، والفنان رياض الخولي وأحمد ماهر ونجله، وعدد كبير ومن تأليف باهر ديدودار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

وستجسد الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسلها "صيد العقارب"، والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، شخصية فتاة ترفض القيود والأوامر، وستكون ضمن الأحداث ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، ويحدث بينها وبين رياض الخولي عدد من الصراعات وتتصاعد الأحداث بشكل كبير.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ويشارك في العمل كل من محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد ماهر، وماجد المصري وآخرين.

وظهرت الفنانة غادة عبد الرازق منذ يومين في عدد من الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، رفقة مجموعة من نجوم الفن الذي سيظهرون ضمن أحداث المسلسل، ومع وجود مخرج العمل أحمد حسن، والمؤلف باهر دويدار.

أحداث مسلسل "صيد العقارب"

يٌجدر الإشارة إلى أنه تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" -اسم مؤقت- في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق، في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" الذي عُرِض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

أبطال مسلسل صيد العقارب حتى الآن

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منتجة مسلسل "صيد العقارب" تعمل في الوقت الحالي على التعاقد مع عدد من الفنانين لتكون القائمة الخاصة بأبطال المسلسل الأولية حتى الآن الفنانة سلمي أبوضيف، والفنان ماجد المصري، والفنان أحمد ماهر، والفنان رياض الخولي، والفنانة سيمون، والفنان محمد علاء جاميكا، والفنانة منال سلامة وجارٍ التعاقد مع باقي نجوم العمل الفني والذي يسعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

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