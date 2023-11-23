سيمون لـ"الدستور": سعيدة بالتعاون مع صديقتى غادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

تعاقدت الفنانة سيمون على بطولة مسلسل "صيد العقارب"، مع الفنانة غادة عبدالرازق، والذي ستخوض به السباق الرمضاني لعام 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، الذي أكد أنه كتب المسلسل منذ عدة سنوات لتقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق.

وأعربت الفنانة سيمون عن سعادتها الكبيرة لانضمامها لأسرة عمل المسلسل الذي يضم باقة من ألمع النجوم وأهمهم في العالم العربي من بينهم: "رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علاء جاميكا، منال سلامة"، وتأليف باهر ديدوار، وإخراج أحمد حسن.

وقالت سيمون، لـ"الدستور": "سعيدة بالتعاون الذي سيجمع بيني وبين صديقتي وحبيبتي الفنانة غادة عبدالرازق، وأتمنى أن يليق العمل بالوقت الطويل الذي لم أظهر فيه بأي عمل فني".

وتمنت سيمون غناء تتر مسلسل "ًصيد العقارب"، ليكون المرة الثانية التي تجمع فيها بين البطولة وغناء التتر كما حدث في مسلسلها "أبيض في أسود"، والذي كان من تلحين هاني شنودة.

وتعود الفنانة سيمون لعالم الدراما بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات بعد مسلسلها الأخير الذي جمعها مع الكثير من نجوم الفن وحمل اسم "قيد عائلي"، في عام 2019.

أحداث مسلسل "صيد العقارب"

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق، في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" الذي عُرِض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.