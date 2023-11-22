الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الأولى لأبطال "صيد العقارب"

الفنانة غادة عبد
الفنانة غادة عبد الرازق

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسلها "صيد العقارب"، والذي يشاركها فيه البطولة عدد من نجوم الفن، ويقوم بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن.

القائمة الأولى لأبطال مسلسل "صيد العقارب"

وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل "صيد العقارب" مع عدد من الفنانين لتكوّن القائمة الخاصة بأبطال المسلسل على رأسهم الفنانة سلمي أبو ضيف، والفنان ماجد المصري، والفنان أحمد ماهر، والفنان رياض الخولي، والفنانة سيمون، والفنان محمد علاء جاميكا، والفنانة منال سلامة وجار التعاقد مع باق نجوم العمل.

وتفاعل الجمهور مع خبر دخول الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني لعام 2024، والذي طرح اسمه "صيد العقارب"، ومن تأليف باهر دويدار الذي أكد أنه كتب المسلسل منذ عدة سنوات مضت لتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، ولم يري أي بطل لائق على المسلسل سوى "غادة".

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان

ونجحت غادة عبدالرازق في تقديم أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان، كان آخرها مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عرض العام الماضي وشاركها في بطولته كل من مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش.

وسبق لغادة المشاركة في أكثر من 29 مسلسلًا دراميًا في الفترة من 1997 وحتى 2023 كان من أهمها عائلة الحاج متولي، محمود المصري، زهرة أزواجها الخمسة، السيدة الأولى، مسألة مبدأ، وضد مجهول، هذا بالإضافة لبطولتها لأكثر من 25 فيلمًا سينمائيا.

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