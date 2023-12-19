الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"معركة الوعي والتنمية" ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل بأهالينا

المشروع الثقافي بالإسكان
المشروع الثقافي بالإسكان البديل

شهد حي أهالينا مجموعة متنوعة من اللقاءات التوعوية ضمن مشروع القوافل الثقافية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "معركة الوعي والتنمية" تحدثت خلاله د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، عن دور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والفكري، وزيادة المعرفة، مضيفة أن معركة الوعي يخوضها المجتمع والأفراد معا، من خلال جهود يبذلها الطرفان تجاه قضايا محددة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت "حسن" أن من هذه القضايا "العنف الأسري" يجب التصدي لها ومواجهتها من قبل كافة للمؤسسات المعنية، باعتبار العنف أحد أشكال الإيذاء التى تتم داخل الأسرة، ويمثل عائقا أمام تحقيق المساواة والتنمية.

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من جانبها تناولت د.قمر عبد السلام من الإدارة الطبية بأهالينا، مفهوم العنف، وأشكال العنف الممارس ضد المرأة، كما طرحت عدة قضايا للنقاش مع الحضور منها مشكلة الزواج المبكر، التمييز، التسرب من التعليم وغيرها.
مؤكدة على أن التفاهم والمودة أساس أي علاقة أسرية سوية وناجحة.

وأوضح الشيخ د.حمدي أمين - من مؤسسة الأزهر الشريف، في حديثه أن الوعي أساس النجاح في الحياة، والإنسان عليه أن يسعى من أجل المعرفة من خلال الاستعانة بأهل العلم، مشيرا إلى ضرورة التنشئة السوية للأطفال، فاستثمار الحياة يتمثل في التربية الصحيحة للأبناء.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، أعدت شركة مياه الشرب لقاء للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وكيفية الاستخدام الأمثل لها، تلاه لقاء مفتوح حول المشكلات التي تواجه سيدات الحي والمتعلقة بالصرف الصحي، هذا إلى جانب تدريبهن على حل بعض أعمال السباكة البسيطة.

جاء ذلك بالتعاون جهاز أهالينا برئاسة المهندس عمرو مجدي، وفرع ثقافة القاهرة، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري، تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.

معركة الوعي والتنمية مشروع القوافل الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل دور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي

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