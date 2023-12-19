الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة مواد مخدرة للتعاطي بالجيزة

محاكمة
محاكمة

قررت  محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بحانوت تحف وانتيكات بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تعاطي جوهر الهيروين بدائرة قسم شرطة الجيزة.

المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة بالجيزة

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 11754 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم "حسن.ن.ح"38 سنة عامل بحانوت تحف وانتيكات أحرز بقصد التعاطي مخدر الهيروين بالجيزة، وبتفتيشه عُثر معه علي  المخدر واعترف بحيازته بقصد التعاطي.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.

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