الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس "الحرية المصرى": لقاء السيسى بمرشحى الرئاسة يعكس وجود إرادة سياسية جادة

ممدوح محمد محمود
ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية

قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على استقبال مرشحى الرئاسة الذين خاضوا المنافسة فى الانتخابات الرئاسية، يعكس وجود إرادة سياسية جادة نحو إعلاء مبدأ أن "الوطن يتسع للجميع" بمختلف الانتماءات والاتجاهات السياسية، ما دامت تهدف إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.


وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن المنافسة الشريفة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية، بمشاركة ثلاثة من قيادات الأحزاب السياسية، تمثل دفعة قوية للأحزاب السياسية، للتواصل والالتحام مع المواطنين فى جميع المدن والقرى والعزب والنجوع، للتعرف عن قرب على طموحاتهم وآمالهم فى المستقبل والعمل بكل جدية على تحقيقيها.

يرسخ سياسة جديدة لم نشهدها من قبل


وأكد ممدوح محمد محمود، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يرسخ سياسة جديدة لم نشهدها من قبل، فى الاستحقاقات السابقة، ودليل قوى على أهمية التعددية فى العمل السياسى، وأن اللقاء يعد امتدادا للمشهد الحضارى والملحمة التى قام بها المصريون خلال الانتخابات الرئاسية، الذين اصطفوا بالملايين أمام صناديق الانتخابات لكى يبعثوا رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، المرشحون الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكدًا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

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